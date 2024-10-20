Huainan'da Yangın: 9 Ölü

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HEFEİ, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huainan şehrinde Cumartesi sabahı bir evde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Yangında daha önce kayıp olduğu bildirilen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, Panji bölgesindeki Tianji elektrik santralinin yakınında bulunan dört katlı bir evde sabah saat 05.00 sularında çıktı. Çelikten inşa edilen üst iki kat yangında tamamen kül oldu.

Yangının nedeni araştırılıyor.