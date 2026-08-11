Hububat Sektörü İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Hububat Sektörü İstişare Toplantısı

Hububat Sektörü İstişare Toplantısı
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Tarım ve Ticaret Bakanları, hububat sektörünün durumu ve beklentilerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Hububat Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla hububat sektörünün mevcut durumu ve sektörün beklentilerine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı Hububat Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ürünlerinde arz kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, bol ve bereketli yağışlar ve uygulanan istikrarlı politikalar neticesinde üretimin arttığını, tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Sağlıklı bir piyasa oluşumu için bakanlıkların yüksek koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Bolat, sektör paydaşlarının da bu uyumlu çalışmaya katkı sağlamasının önemine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin beklendiği, üreticilerin emeği ve alın teriyle şekillenen bereketli bir hasat sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek, stratejik tarım ürünlerinde Türkiye'nin üretim gücü ve kendine yeterliliğinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin desteklenmesi ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hububat Sektörü İstişare Toplantısı - Son Dakika

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