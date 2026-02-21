Huckabee'nin Açıklamalarına Tepkiler

Filistin, Mısır ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerine tepki göstererek açıklamaları kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Huckabee'nin açıklamaları kınanarak, söz konusu ifadelerin "dini ve tarihi gerçeklerle, uluslararası hukukla çeliştiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakını reddeden açıklamalarıyla da ters düştüğü" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Huckabee'nin açıklamalarının devletlerin egemenliğine yönelik açık bir saldırı çağrısı niteliği taşıdığı, kabul edilemez ve provokatif olduğu kaydedildi.

Söz konusu açıklamaların, "İsrail'in soykırım ve zorla yerinden etme politikalarını sürdürmesine, ilhak ve ayrımcı genişleme planlarını Filistin halkına karşı hayata geçirmesine destek anlamı taşıdığı" belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun bu planları bütünüyle reddettiği ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın uluslararası hukuka göre işgal altındaki Filistin toprağı olarak tanıdığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında Huckabee'nin söz konusu ifadelerinin "Başkan Trump'ın Orta Doğu'da kalıcı barış vizyonunun hayata geçirilmesine katkı sağlamadığı" belirtildi.

Mısır, Huckabee'nin açıklamalarını kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Huckabee'nin açıklamalarının kınandığı, Tel Aviv yönetiminin Filistin ve Arap toprakları üzerinde herhangi bir egemenliğinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Huckabee'nin sözlerinin, uluslararası hukukun ilkelerine açık bir aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Huckabee'nin söz konusu açıklamalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesine ilişkin ortaya koyduğu vizyonla çeliştiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer Arap toprakları üzerinde egemenliği yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı da açıklamaya tepki gösterdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin Tel Aviv yönetiminin Nil Nehri'nden Fırat'a uzanan bölgedeki toprakları işgalini genişletmesine ilişkin açıklamalarını reddettiğini duyurdu. Teşkilat, söz konusu ifadelerin bölgenin istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

İİT'nin açıklamasında ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamalarının "tehlikeli ve sorumsuz" olduğu ve kınadığı kaydedildi.

İİT'nin açıklamasında "bu aşırı ideolojik söylemin radikalizmi besleyeceği ve İsrail işgalini, zorla yerinden etme, yerleşim faaliyetleri, ilhak ve işgal altındaki Filistin topraklarını fiilen ilhak etme girişimleri gibi hukuka aykırı uygulamalarını sürdürmeye teşvik edeceği" uyarısında bulunuldu.

ABD Elçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 14 Ağustos'ta, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.