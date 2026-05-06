Hüda Cuma Attar'ın cenazesi

06.05.2026 03:22
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Hüda Cuma Attar, son yolculuğuna uğurlandı.

HAN İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 çocuk annesi 40 yaşındaki Hüda Cuma Attar son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kadının naaşı, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Yakınları, naaşın etrafını sararak gözyaşları içinde Attar ile vedalaştı. Çocukları da anneleriyle son kez vedalaşmak için hastane avlusuna geldi ve burada duygusal anlar yaşadı.

Hastane avlusunda kılınan cenaze namazının ardından naaş, defnedileceği alana götürüldü.

"Ateşkes diye bir şey yok, savaş var"

AA muhabirine konuşan Filistinli kadının akrabalarından Ferid Attar, "Ateşkes diye bir şey yok, savaş var. Her gün yaralanmalar oluyor, kurşunlar havada uçuşuyor, bombalar atılıyor, tanklarla müdahale ediliyor. Buralarda her gün katliam yaşanıyor. Gazze Şeridi'nde her gün katliamlar oluyor." dedi.

Saldırıların günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ve sürekli can kayıpları yaşandığını ifade eden Ferid Attar, "Şikayetimizi Allah'tan başkasına iletemiyoruz, sadece 'Ya Allah' diyebiliyoruz." dedi.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin daha önce "güvenli" olarak nitelendirildiğini belirten Ferid Attar, buna rağmen sürekli ateş açıldığını ve her gün can kaybı yaşandığını dile getirdi.

Ferid Attar, öldürülen Filistinli kadının eşiyle birlikte 7 kişilik bir ailesi olduğunu ve 5 çocuğunun ortada kaldığını söyledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

