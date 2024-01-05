HÜDA PAR, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyecek.

Partinin sosyal medya hesabından HÜDA PAR Genel İdare Kurulunun (GİK), yerel seçim çalışmalarıyla ilgili aldığı kararlar paylaşıldı.

Bu kapsamda "Seçim Strateji Kurulu" ile "Seçim Koordinasyon Merkezi" kurulması ve üyelerinin belirlenmesi kararı alınan toplantıda, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının merkez yoklamasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logoları ve adaylarıyla katılma kararı aldıklarını duyuran parti, aday adaylığı başvuru süresini de 20 Ocak'a uzatmıştı.