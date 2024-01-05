 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HÜDA PAR, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

HÜDA PAR, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyecek

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili aldığı kararları paylaştı. Kararlar arasında, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının merkez yoklamasıyla belirlenmesi de yer alıyor. Parti, seçimlerde bazı bölgelerde ittifak adaylarını desteklerken diğer bölgelerde kendi adaylarıyla katılma kararı aldı.

HÜDA PAR, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyecek
05.01.2024 - 19:55,
Abone Ol

HÜDA PAR, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyecek.

Partinin sosyal medya hesabından HÜDA PAR Genel İdare Kurulunun (GİK), yerel seçim çalışmalarıyla ilgili aldığı kararlar paylaşıldı.

Bu kapsamda "Seçim Strateji Kurulu" ile "Seçim Koordinasyon Merkezi" kurulması ve üyelerinin belirlenmesi kararı alınan toplantıda, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının merkez yoklamasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logoları ve adaylarıyla katılma kararı aldıklarını duyuran parti, aday adaylığı başvuru süresini de 20 Ocak'a uzatmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyecek - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA PAR, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement