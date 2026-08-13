HÜDA PAR'dan Filistin Konvoyuna Destek
HÜDA PAR, Filistin Konvoyu aktivistlerini İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda ziyaret etti.
(ANKARA) - HÜDA PAR Merkez İstişare Kurulu Üyesi Nasuh Sevinik ve beraberindeki heyet, İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen Filistin Konvoyu aktivistlerini ziyaret ederek desteklerini iletti.
HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, heyetin konvoy yetkilileriyle de görüşerek süreç hakkında istişarelerde bulunduğu belirtildi.
Parti, ziyaret kapsamında aktivistlere destek mesajı verildiğini bildirdi.
Kaynak: ANKA
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