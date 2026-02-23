HÜDA PAR'dan Gebe Kadınlar İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
HÜDA PAR'dan Gebe Kadınlar İçin Kanun Teklifi

23.02.2026 15:02
HÜDA PAR, gebelerin ve küçük çocuklu kadınların gözaltı süreçlerini düzenleyen teklif sundu.

(TBMM) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), anne ve küçük çocukların gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde maruz kalabileceği olumsuzlukları dikkate alarak, gebe ya da iki yaşından küçük çocuğu bulunan kadınlar hakkında gözaltı kararı verilememesi ve hapis cezalarının infazının geri bırakılmasını, altı yaşından küçük çocuğu bulunan hükümlü kadınların ise cezalarını konutlarında çekebileceğini öngören bir kanun teklifi hazırladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sununlan kanun teklifiyle, gebe veya küçük çocuğu bulunan hükümlü kadınların cezalarını konutlarında çekebilmeleri öngörülüyor.

Teklifte, gebe olan ya da iki yaşından küçük çocuğu bulunan kadınların ifadelerinin adliyelerde oluşturulan özel alanlarda alınması, bunlar hakkında gözaltı kararı verilememesi ve hapis cezalarının infazının geri bırakılması, altı yaşından küçük çocuğu bulunan hükümlü kadınların cezalarının konutlarında çektirilmesine imkan tanınması, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren iki yıl geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi öngörülüyor.

Teklife göre, gebe olanlar ile iki yaşından küçük çocuğu bulunan kadınlar hakkında gözaltı kararı verilemeyecek. Böylece hem annenin hem de küçük çocuğun gözaltı sürecinde maruz kalabileceği psikolojik ve fiziksel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar infaz mevzuatında çocuğun yüksek yararının korunması ve aile hayatına saygı hakkı kapsamında düzenlemeler yapılmışsa da toplumun nüvesini teşkil eden aile yapısının ve bununla bağlantılı olarak geleceğimiz olan çocukların korunma ve gözetiminin her geçen gün artan önemi ve uygulamada görülen aksaklıklar ve ihtiyaçlar karşısında ilgili mevzuatın güncellenmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Teklifte; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunundaki değişiklikle gebe olanlar ile iki yaşından küçük çocuğu bulunan kadınlar hakkında gözaltı kararı verilemeyeceği, bunların ifadelerinin adliyelerde oluşturulan özel alanlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından alınabileceği  düzenlenerek hem gebe kadının hem de küçük çocuğunun gözaltı nedeniyle maruz kalabileceği travmalardan, zararlı etkilerden korunması hedeflenmiştir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

HÜDA PAR'dan Gebe Kadınlar İçin Kanun Teklifi
