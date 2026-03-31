HÜDA PAR'dan Şehit Polise Başsağlığı - Son Dakika
HÜDA PAR'dan Şehit Polise Başsağlığı

31.03.2026 00:15
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Mustafa Aydın için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'yi telefonla aradı. Genel Başkanımız, elim kazada şehit olan Polis Memuru Mustafa Aydın için başsağlığı dileklerini iletti. Yaralı polis memurlarının durumuyla ilgili bilgi alan Genel Başkanımız, benzer acıların yaşanmaması ve yaralıların bir an önce şifa bulması temennisinde bulundu." denildi.

Kaynak: ANKA

Zekeriya Yapıcıoğlu, İçişleri Bakanı, Mustafa Aydın, Güvenlik, Politika, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

