HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Başkanı Küpeli\'yi ağırladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Başkanı Küpeli'yi ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'yi Genel Merkez'de ağırladı. HÜDA PAR'ın sosyal medya paylaşımına göre, Küpeli, Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.
(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.
HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Cenk Küpeli'yi Genel Merkezimizde ağırladı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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