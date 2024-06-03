HÜDA PAR'ın 5. Olağan Büyük Kongresi 7 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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HÜDA PAR'ın 5. Olağan Büyük Kongresi 7 Temmuz'da yapılacak

HÜDA PAR\'ın 5. Olağan Büyük Kongresi 7 Temmuz\'da yapılacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun başkanlığında yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında, HÜDA PAR'ın 5. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihi, yeri ve gündemi belirlendi. Kongre, 7 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

03.06.2024 17:51
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Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 5. Olağan Büyük Kongresi, 7 Temmuz'da yapılacak.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun başkanlığındaki Genel İdare Kurulu toplantısında, partinin kongresinin tarihi, yeri ve gündemi hakkında karar alındığı belirtildi.

HÜDA PAR 5. Olağan Büyük Kongresinin, 7 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplanacağı bildirilen açıklamada, salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının 21 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HÜDA PAR'ın 5. Olağan Büyük Kongresi 7 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

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