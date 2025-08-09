Hukuk Barajı Kararına Danıştay'dan Durdurma - Son Dakika
Hukuk Barajı Kararına Danıştay'dan Durdurma

09.08.2025 13:09
Danıştay, YÖK'ün hukuk fakülteleri için başarı sıralaması barajını 100 bine yükselten kararını durdurdu.

DANIŞTAY 8'inci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının '2025 YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

YÖK, 30 Ocak 2025'te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gerekli başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine yükseltti. Bu karar, 6 Şubat 2025'te yayımlanan 2025-YKS Kılavuzu'na da yansıdı. YÖK'ün kararı, Danıştay'a taşındı. Başvurucu, dava dilekçesinde, sınav açıklandıktan sonra dava konusu düzenlemeden haberdar olduğunu, mevcut durumda sıralamasının 112 bin 836 olması nedeniyle hukuk fakültelerini tercih edemediğini, 1 yıldan fazla bir sürede sınava hazırlandığını, davalı idarelerin sınavın yapılmasına 4 ay gibi kısa bir süre kala başarı sıralama şartını yükselttiğini, 125 bin başarı sıra şartına güvenerek sınava hazırlandığını belirterek, kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

HUKUKİ UYGUNLUK YOK

Danıştay 8'inci Dairesi, karara ilişkin kısmi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesinde, YÖK'ün başarı sıralamasının yükseltilmesi hususunda kanuni yetkisi bulunsa da öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli önlemleri almasının hukuki belirlilik ve idareye güven ilkesinin bir gereği olduğu vurgulandı. Bu konuda düzenleme yaparken özellikle YKS'ye hazırlık sürecinin en az 1 yıl olduğu düşünülerek YKS'nin yapılacağı eğitim-öğretim yılı başlamadan gerekli kararlar alınarak, bu konuda işlem tesis edilmesi ve alınan kararlarda öğrencilerin herhangi bir mağduriyete uğramaması için gerekli önlemlerin alınmasının hakkaniyet gereği olduğu kaydedildi. Söz konusu kararın, sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılının başlamasından önce alınması ya da karar alındığı yılı takip eden yılda yapılacak sınavda uygulanması gerekirken, 4 ay sonra yapılacak 2025 YKS'de uygulanmasına karar verilmesinde haklı beklenti, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine uygunluk bulunmadığı vurgulandı.

Danıştay, 2025-YKS Kılavuzunda yer alan hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralamasının 100 bin olarak belirlenmesi işlemi yönünden yürütmenin durdurulması istemini kabul ederken, kararın '2025 YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresi dışında kalan diğer kısımları yönünden yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Kaynak: DHA

Danıştay, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, YKS, Son Dakika

