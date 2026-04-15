Hukuk Devleti ve Yargısal Denetim

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, hukuk devletinin en temel ilkelerinden birinin idari eylem ve işlemlerin yargısal denetime açıklığı olduğunu, Danıştayın böylesine önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.

Erkan, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezince, "Onar-Sarıca Hukuk Devleti Günü" dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda düzenlenen "Danıştay Başsavcılık Kurumu" konulu konferansta konuşma yaptı.

Binlerce yıllık devlet geleneğinin en önemli prensibinin devamlılık olduğunu kaydeden Erkan, devlet anlayışının bu devamlılığının iki unsur üzerine inşa edildiğini, bunların da insan ve adalet olduğunu söyledi.

Erkan, adalet terazisindeki en küçük sapmanın her zaman tamiri ve telafisi mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara gebe olduğunu belirterek, her bir vatandaşın hak ve hukukunun korunup gözetilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Toplumda adalete duyulan güvenin ancak hukuk devletiyle sağlanabileceğini vurgulayan Erkan, "Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri, idarenin denetimi yani idari eylem ve işlemlerin tamamen yargısal denetime açık olmasıdır. İşte Danıştay, böylesine önemli bir görevi ifa etmektedir. Yüksek Mahkeme, idareyi yargı yoluyla denetlemekte, temyiz merci olarak da idare ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemektedir." diye konuştu.

Erkan, Danıştayın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, kurumun tarihsel süreci ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Kanun yararına temyiz ile ilgili yaşanan sıkıntıları ve hedeflenen düzenlemeyi anlatan Erkan, "1982 yılından beri değişmemiş, hukuk sistemimizde var olan ve sıkıntılarını anlatmaya çalıştığım kanun yararına temyiz yolunun hedeflenen düzenlemeyle idari yargı sistemimize, hukukumuza kayda değer bir katkı sunacağına inanıyorum. Düzenleme, hukuk devletinin daha da güçlenmesine, vatandaşın devlete güven duygusunun artmasına neden olacak, ekonomik kalkınmaya pozitif katkı, taraflara somut faydalar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay Başsavcısı Erkan, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Zehreddin Aslan ise "Onar-Sarıca Hukuk Devleti Günü"nün önemini anlattı.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.