Hukuk Devleti Vurgusu

22.05.2026 19:08
ADD, CHP'nin kurultayı iptalini anayasal düzen ve demokrasiye tehdit olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin, "Türkiye bir hukuk devletidir" başlığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, "Sorunun sadece CHP'yi değil, doğrudan anayasal düzeni, demokratik rejimi ve seçim güvenliğini ilgilendiren çok ciddi bir durum olduğu açıktır" denildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin açıklama yaptı. "Türkiye bir hukuk devletidir" başlığını taşıyan açıklama metninde, "Siyaset ve hukuk tarihimizde benzeri görülmemiş bu karar; ülkemize, milletimize, demokrasimize ve siyaset kurumumuza telafisi olanaksız zararlar verebilecek çok vahim bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Sorunun sadece CHP'yi değil, doğrudan anayasal düzeni, demokratik rejimi ve seçim güvenliğini ilgilendiren çok ciddi bir durum olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TELAFİSİ OLANAKSIZ ZARARLAR VEREBİLİR" DEĞERLENDİRMESİ

"Anayasamıza göre hiçbir kurum ve kişi kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yine anayasamız ve yasalarımız siyasi parti kongreleri dahil seçimlerin YSK denetim ve gözetiminde il ve ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğini, itiraz sürelerini, son karar merciinin YSK ve YSK kararlarının da kesin olduğunu hükme bağlamıştır. Hal bu iken Ankara Adliye (İstinaf) Mahkemesi; anayasayı, siyasi partiler yasasını, seçim hukukunu ve YSK'yı umursamadan CHP 38. kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararı vererek 3 yıl önce yapılmış, sonuçları YSK tarafından kesinleştirilip mazbataları verilmiş kurultayı geçersiz saymıştır. Öte yandan mahkeme bir adım daha atmış -bu konuda da yetkisi olmamasına karşın- Yargıtay sürecini beklemeden icra heyeti görevlendirerek kararın uygulanmasını istemiştir."

Siyaset ve hukuk tarihimizde benzeri görülmemiş bu karar; ülkemize, milletimize, demokrasimize ve siyaset kurumumuza telafisi olanaksız zararlar verebilecek çok vahim bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Sorunun sadece CHP'yi değil, doğrudan anayasal düzeni, demokratik rejimi ve seçim güvenliğini ilgilendiren çok ciddi bir durum olduğu açıktır. Bu kararın uygulanması, bundan böyle bütün seçim ve referandum sonuçlarının yıllar sonra verilecek bir dilekçe ile bir mahkeme tarafından değiştirilebileceği, böylelikle seçimlerin anlamını yitirebileceği, hatta mahkeme kararları ile Türkiye'nin anayasasız, meclissiz ve hükümetsiz bırakılabileceği gibi düşünülmesi dahi korkunç bir durum ortaya çıkarır, ki herhalde temenni de, kabul de edilemez.

ÇIKIŞ YOLU ÖNERİSİ

Bu ağır durumdan en az zararla çıkışın ilk yolu; YSK'nın varlığını ve anayasadan aldığı yetkilerini savunarak mahkemenin yetkisiz, kararının yok hükmünde ve kendi kararlarının geçerli ve yürürlükte olduğunu açıklaması olarak görülmektedir.

Söylenmelidir; milyonlarca CHP üyesinin iradesini yok sayan, somut delil ve kanıttan yoksun, hangi delegelerin iradesinin seçimin hangi turunda ve ne şekilde sakatlandığını da belirtmeyen bir mahkeme kararıyla bir siyasi partinin genel başkanının, il başkanının ve yönetim organlarının belirlenmesinin hukukla açıklanması herhalde mümkün değildir. Keza, Adalet Bakanı'nın bu kararı, duyulduktan sadece birkaç dakika sonra, henüz muhataplarına tebliğ bile edilmemişken kameralar karşısına geçerek savunma gereği duyması da olağan bir uygulana olarak görülemez.

Bu kararın yargı organlarınca ivedilikle düzeltilerek ülkemizin bu açmazdan kurtarılması dileğimizdir. Demokrasiler kurumlar ve kurallarla yönetilen, hukukun üstünlüğünün, anayasanın ve yasaların kayıtsız koşulsuz uygulandığı rejimlerdir. Bundan vazgeçilemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
