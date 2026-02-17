Hukuk Gruplarından Hagoel'e Soruşturma Talebi - Son Dakika
Hukuk Gruplarından Hagoel'e Soruşturma Talebi

17.02.2026 14:54
Avustralya ve Filistinli hukuk grupları, WZO Başkanı Hagoel'in soruşturulmasını istedi.

Avustralyalı ve Filistinli hukuk grupları, Avustralya Federal Polisinden, Dünya Siyonist Örgütü (WZO) Başkanı Yaakov Hagoel'in soruşturulması talep etti.

Filistin merkezli insan hakları örgütü Al-Haq'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi (ACIJ), Al Mezan İnsan Hakları Merkezi, Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) ve Al-Haq, Avustralya Federal Polisine Hagoel'in Avustralya ziyareti hakkındaki endişelerini ifade eden bir mektup yolladı.

Mektupta, WZO tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında yürütüldüğü ileri sürülen hukuka aykırı yerleşim faaliyetleriyle bağlantılı olarak Hagoel'in soruşturulması talep edildi.

ACIJ İcra Direktörü Rawan Arraf, konuya ilişkin "WZO ve Başkanı Hagoel'in iddia edilen davranışları, ona ve İsrail Cumhurbaşkanı'na kırmızı halı sermek yerine alarm zillerini çaldırmalıdır." ifadesini kullandı.

Avustralya hükümetinin "İsrail'in yasa dışı yerleşim girişimini destekleyenlere" diplomatik koruma sağlamaması gerektiğini belirten Arraf, Hagoel hakkında soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

Al-Haq Direktörü Shawan Jabarin, WZO ve Başkanı Hagoel aleyhindeki iddiaların apartheid eylemlere tekabül ettiğini ve bir "apartheid rejiminin sürdürülmesine" katkıda bulunduğunu kaydetti.

Al Mezan İnsan Hakları Merkezi??????? Direktörü Issam Younis, WZO'nun faaliyetlerine ilişkin hesap verme yükümlülüğünün olmamasının, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmeye devam etmesine ve bu faaliyetlerin yoğunlaşmasına da olanak tanıyan bir "cezasızlık sistemini pekiştirdiğinin" altını çizdi.

PCHR Direktörü Raji Sourani, Avustralya hükümetine ahlaki ve yasal yükümlülüklere uygun şekilde hareket etmesi çağrısında bulunarak "Avustralya, İsrail'in suçlarına olanak sağlamayı ve bu kişileri herhangi bir sonuçla karşılaşmadan davet etmeyi bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Hagoel, geçen hafta Avustralya'yı ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un heyetinde yer almıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
