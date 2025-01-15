Hukuk Sınavlarında Soru Sayısı Artıyor

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(ANKARA)- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınavlarda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılırken, alanlara göre soru dağılımı da yeniden düzenlendi.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınavlardaki soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılırken, alanlara göre soru dağılımı da yeniden düzenlendi. Hukuk meslekleri giriş sınavındaki yeni soru dağılımı şöyle:

"Anayasa Hukuku yüzde 5, Anayasa Yargısı yüzde 2,50, İdare Hukuku yüzde 5, İdari Yargılama Usulü yüzde 2,50, Medeni Hukuk yüzde 12,50, Borçlar Hukuku yüzde 10, Ticaret Hukuku yüzde 10, Hukuk Yargılama Usulü yüzde 10, İcra ve İflas Hukuku yüzde 5, Ceza Hukuku yüzde 7,50, Ceza Yargılama Usulü yüzde 5, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku yüzde 5, Vergi Hukuku yüzde 2,50, Vergi Usul Hukuku yüzde 2,50, Avukatlık Hukuku yüzde 2,50, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi yüzde 2,50, Türk Hukuk Tarihi yüzde 2,50, Milletlerarası Hukuk yüzde 2,50, Milletlerarası Özel Hukuk yüzde 2,50, Genel Kamu Hukuku yüzde 2,50."

İdari yargı ön sınavında alanlara göre soru dağılımı ise şöyle:

"Anayasa Hukuku yüzde 7,50, Anayasa Yargısı yüzde 2,50, İdare Hukuku yüzde 10, Türk İdari Teşkilatı yüzde 5, İdari Yargılama Usulü yüzde 7,50, Medeni Hukuk yüzde 7,50, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku yüzde 2,50, Hukuk Yargılama Usulü yüzde 5, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) yüzde 5, Ceza Yargılama Usulü yüzde 2,50, Vergi Hukuku yüzde 10, Vergi Usul Hukuku yüzde 5, Maliye ve Ekonomi yüzde 7,50, İmar ve Çevre Hukuku yüzde 2,50, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi yüzde 2,50, Milletlerarası Hukuk yüze 2,50, Milletlerarası Özel Hukuk yüzde 2,50, Genel Kamu Hukuku yüzde 2,50, Sosyal Güvenlik Hukuku yüzde 2,50,