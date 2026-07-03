Hukuk Skandalı: Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verilmesi hukuk skandalıdır" dedi.

"Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verilmesi hukuk skandalıdır. Bu skandaldan derhal dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Söz söylemeyi ve düşünce ifade etmeyi sağlayacak hukuki ve demokratik güvenceleri savunmaya devam edeceğiz."

Türkiye'yi düşünce ve ifade özgürlüğünün tam ve etkili şekilde güvence altında olduğu demokratik bir cumhuriyete ve demokratik bir topluma kavuşturacağız."