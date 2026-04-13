Hukukçulardan İsrail'in İdam Yasasına Tepki

Hukukçular Derneği Sinop İl Temsilciliği, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki gösterdi.

Derneğin Sinop İl Temsilcisi avukat Furkan Köstek, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail parlamentosunca 30 Mart'ta kabul edilen idam cezasına dair yasal düzenlemenin insan hakları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Düzenlemenin hukuk düzeninde yok hükmünde olduğunu ifade eden Köstek, Filistin topraklarında işgalci konumda bulunan İsrail'in, bu topraklarda kendi hukuki düzenini egemen bir devlet gibi uygulamasının mümkün olmadığını vurguladı.

Köstek, söz konusu düzenlemeyle İsrail'in, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmeyi amaçladığını öne sürerek, "Üstelik yasa ile kararların 90 gün gibi kısa bir süre içerisinde uygulanması öngörülmüş, karar için gerekli olan oy birliği şartı kaldırılmış, temyiz ve itiraz yolları ise önemli ölçüde kısıtlanmıştır. İsrail terör devleti bu yasa ile eli silahsız ve savunmasız sivilleri katletmek için yeni bir gerekçe yaratmaya çalışmaktadır. Gelinen noktada işgalci İsrail terör devletinin varlığının yalnızca Filistin için değil, tüm Ortadoğu ve hatta dünya için bir güvenlik sorunu haline geldiği ortadadır." ifadelerini kullandı.