Hükümetten yeni vergi teşvik paketi: Varlık Barışı geri dönüyor

Hükümet, yatırım ortamını güçlendirmek için yeni vergi teşvikleri hazırlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren şirketlerin transit ticaret kazançlarına uygulanan yüzde 50'lik vergi indirimi yüzde 100'e çıkarılıyor. Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşıyan küresel şirketler, yurtdışı operasyonlarından elde ettikleri kazançların tamamını 20 yıl boyunca kurumlar vergisi matrahından indirebilecek.

İmalatçı-ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı yüzde 9'a, yalnızca ihracat yapanlar için yüzde 14'e düşürülüyor. Son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişilerin yurtdışı kaynaklı gelirleri 20 yıl boyunca vergilendirilmeyecek. Yurtdışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar tamamen vergiden istisna edilecek.

Paketin en dikkat çekici noktası yeni bir Varlık Barışı. Yurtdışındaki para, altın ve menkul kıymetlerin düşük vergiyle ülkeye getirilmesi planlanıyor. Daha önce 7 kez uygulanan Varlık Barışı, suç gelirlerinin ülkeye girmesi sorununa yol açmış ve Türkiye'yi FATF gri listesine sokmuştu. Bu kez gerekli tedbirlerin alınacağı ve kara paraya izin verilmeyeceği belirtiliyor.