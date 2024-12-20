Hükümlü 3 Yıl Arandı, Yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tutuklu veya hükümlünün kaçması, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 7 ayrı kaydı bulunan T.A'yı (33) yakaladı.
Hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve yaklaşık 3 yıldır aranan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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