Hükümlü Atakum'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçede bir adrese düzenlenen operasyonda S.Ç'nin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

S.Ç'nin yapılan sorgulamasında, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 3 ay 22 gün, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü hakkında adli işlem başlatıldı.