Hulusi Akar, Külliye\'de Ramazan Etkinliğinde Buluştu

22.02.2026 18:49
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Külliye'de Ramazan etkinliklerinde okurlarla bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Türk Tarih Kurumunca yayımlanan "Harbord Askeri Heyeti Raporu" kitabını, okurlar için imzalayan Akar, katılımcılarla sohbet etti.

Akar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın, kültürde, tarihte ve inançta önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ramazanda insanların rahat ve huzur içinde hem oruçlarını tutması, ibadetlerini yapması hem de sosyal etkinliklerle birbirleriyle kaynaşmasının önemli olduğunu söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"Bu manada, bu tür etkinlikler gerçekten çok değerli. Burada insanlar geliyor, birbiriyle konuşuyor, görüşüyor, tanışıyor. İşin bir tarafında biraz rahatlama ve eğlence var diğer tarafında kültür, bilim var, öğrenme var. Çocuklar maşallah coşkulu şekilde, buradaki faaliyetleri, gösterileri çok iyi anlamışlar. Huzurlu, mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve burada görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimize, şehrimize böyle bir imkan ve fırsat verdiği için Cumhurbaşkanımıza saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum."

Vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise bu yıl da kurumun hem genel okuyuculara hitap eden kitapları hem de akademik yayınlarıyla "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldığını belirtti.

Vatandaşların ilgisinin son derece yoğun olduğunu aktaran Özgen, "Bu etkinlikte sadece kurum yayınlarımızı değil, yazarlarımızı da okurlarımızla buluşturmak istedik. 15'e yakın yazarımız bir haftalık süre içerisinde Külliye'de Ramazan etkinliğinde okurlarımızla buluşacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

