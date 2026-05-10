Hüma Hatun, vefatının 577. yılında anıldı

Osmanlı padişahı 2. Murat'ın eşi, Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun, vefatının 577. yılında kabri başında anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü ile Bursa İl Müftülüğünce, Anneler Günü dolayısıyla Muradiye Külliyesi'ndeki Hüma Hatun Türbesi'nde anma töreni düzenlendi.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Hüma Hatun'a Allah'tan rahmet diledi.

Hazreti Muhammed'in "Cennet, annelerin ayakları altındadır" hadisini hatırlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"İnsanlığın ilk gününden bugüne, sevgisiyle dünyayı daha yaşanır kılan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hadisi şerifindeki 'İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir' övgülerine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı dünyaya getiren Hüma Hatun annemizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Yıldız, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu aziz toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızdan Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'yı, Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun'u, Orhan Gazi'nin annesi Malhun Hatun'u, Sultan Murad Hüdavendigar'ın annesi Nilüfer Hatun'u, Yıldırım Bayezid Han'ın annesi Gülçiçek Hatun'u, Çelebi Mehmed Han'ın annesi Devlet Hatun'u, Sultan 2. Murat'ın annesi Emine Hatun'u, Fatih Sultan Mehmet'in kıymetli anneleri Hüma Hatun'u rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu aziz vatanımızın istikbali uğruna evlatlarını feda eden şehit analarımızın ellerinden öpüyor, Anneler Günü'nü kutluyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şahin de programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA

