Hüma'nın Umre Hayali - Son Dakika
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Hüma'nın Umre Hayali

Hüma\'nın Umre Hayali
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Down sendromlu Hüma, rüyasında Kabe'yi gördükten sonra umreye gitmek için para biriktiriyor.

AMASYA'da yaşayan Down sendromlu Hüma Kayataş (14), yaklaşık 8 ay önce rüyasında Kabe'yi gördükten sonra umreye gitme hayali kurmaya başladı. Hüma'nın babası Gökay Kayataş, "Rüyasında görmüş. Şimdi para biriktiriyor" dedi.

Merkez Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan Down sendromlu Hüma, rüyasında Kabe'yi gördükten sonra Umre'ye gitme hayali kurmaya başladı. Kutsal topraklara gitmek isteyen Hüma, kendisine verilen harçlıkları harcamak yerine kumbarasına atarak biriktiriyor. Hüma, zaman zaman biriktirdiği paraları da kontrol ediyor.

'ONLARIN KALP GÖZLERİ FARKLI'

Hüma'nın babası Gökay Kayataş, "Şimdiki hayali Kabe. Paraları biriktiriyor. Bana diyor ki 'paralarımı dolar yap, altın yap, Kabe'ye gideceğim' diyor. İlle de umre. Yani demek oluyor ki oranın tadını bizden iyi biliyor. Onların kalp gözleri farklı olduğu için ister istemez daha farklı görüyor. Bir gün rüyasında ağlayarak uyandı, 'Hz. Hamza'yı gördüm' dedi. O anda duygulu bir an yaşadık. Allah razı olsun. Hüma bir melek. Bize de bu meleğe nasip oldu. Bahtı ömrü güzel olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüma'nın Umre Hayali - Son Dakika

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