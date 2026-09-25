Humus\'ta 350 civarı sokak hayvanı barındıran genç, uluslararası destek istedi

Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde yaşayan 26 yaşındaki Aya Bakur, hükümetin tahsis ettiği bir binayı, 350 civarında sokak hayvanının bakım ve tedavisinin yapıldığı bir barınağa dönüştürdü.

AA muhabirine konuşan Bakur, evcil ve sokak hayvanlarının korunması ile bakımını amaçlayan girişiminin temellerini 2015'te attığını söyledi.

Bakur, 15 yaşındayken yüksekten düşüp felç kalan bir kediyi kurtarmasıyla başlayan serüveninin, zamanla yüzlerce kedi ve köpeğin bakımının üstlenildiği bir barınağa dönüştüğünü anlattı.

İlk olarak bir evde hayvanların bakımını üstlendiği küçük bir barınak kurduğunu belirten Bakur, önceleri hayvanlara bireysel olarak yardım ettiğini, çalışmalarını ilerleyen süreçte dernek çatısı altında sürdürmek amacıyla "Evcil Hayvan Evi Derneği"ni kurduğunu ifade etti.

Hayvanlar, sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı bölümlerde tutuluyor

Bakur, devlet tarafından kendilerine tahsis edilen mevcut binanın kapı, pencere, elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu aktararak, ellerindeki imkanlar doğrultusunda burayı hayvanların barınabileceği bir merkeze dönüştürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Barınakta şu anda 350 civarında kedi ve köpeğin bulunduğunu vurgulayan Bakur, hayvanların sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı bölümlerde tutulduğunu dile getirdi.

Kediler için yürüyemeyen engelli hayvanlara ayrılmış bir oda, zayıf ve küçük hayvanlar için bir alan, karantina odası ve viral hastalık taşıyan hayvanlar için ayrı bir bölüm bulunduğunu ifade eden Bakur, tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan kediler için de müstakil bir bölüm tahsis ettiklerini söyledi.

Bakur, köpekler için ise viral hastalıklar nedeniyle karantina bölümü, kırık ve kazalara müdahale alanı ile kısırlaştırma operasyonlarının gerçekleştirildiği bir bölüm bulunduğunu anlatarak, sokakta yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olan, bir uzvunu kaybetmiş ya da görme yetisini yitirmiş hayvanların da barınakta himaye edildiğini kaydetti.

10 kişilik ekip hayvanların bakımını üstleniyor

Barınakta çalışanlar, veterinerler ve diğer sorumlular dahil olmak üzere 10 kişinin görev yaptığını belirten Bakur, gelecekte daha fazla büyümeyi hedeflediklerini, daha fazla sokak köpeğinin kısırlaştırılması ve aşılanması için çalışmalarını genişletmek istediğini dile getirdi.

Bakur, sokak köpeklerinin sayısının kontrol altına alınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Sokakta terk edilmiş ve yardıma muhtaç hayvanlara da destek oluyoruz. Yaralanmış, darbedilmiş, kaza geçirmiş veya hastalanmış hayvanları sokaktan alarak barınağa getiriyoruz." dedi.

Hayvanların burada tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçirildiğini vurgulayan Bakur, sözlerine şöyle devam etti:

"Tedavisi tamamlanan ve kendi bölgelerinde yaşamını sürdürebilecek durumda olan hayvanları yeniden geldikleri yerlere bırakıyoruz. Sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan veya özel bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar ise barınakta kalmaya devam ediyor. Bir ayağını veya bacağını kaybetmiş ya da görme yetisini yitirmiş hayvanları kalıcı olarak barınakta tutuyoruz."

"Sesimizin dünyaya ulaşmasını istiyorum"

Bakur, hayvanlara yönelik çalışmalarını geliştirmek ve barınağın sürdürülebilirliğini sağlamak isteyerek, barınağın mama ihtiyacı ile hayvanların tıbbi tedavi masraflarının şu ana kadar tamamen bireysel çabalar ve yerel gönüllü girişimleriyle karşılandığını kaydetti.

Çalışmalarını sürdürürken ciddi imkan ve personel eksikliği yaşadıklarını belirten Bakur, uluslararası destek çağrısında bulundu.

"Sesimizin dünyaya ulaşmasını istiyorum." diyen Bakur, barınağın yaşadığı imkan ve personel eksikliğinin dışarıdan görülmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Bakur, yurt dışındaki kuruluşların veya kişilerin barınağı görerek kendilerine destek olabilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.