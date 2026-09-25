Humus'ta 350 civarı sokak hayvanı barındıran genç, uluslararası destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Humus'ta 350 civarı sokak hayvanı barındıran genç, uluslararası destek istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Humus\'ta 350 civarı sokak hayvanı barındıran genç, uluslararası destek istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 yaşındaki genç, Humus'ta devletin tahsis ettiği binayı 350 civarı sokak hayvanına bakılan barınağa çevirdi. Barınakta 10 kişilik ekip görev yapıyor; genç, mama, tıbbi masraf ve personel eksikliği için uluslararası destek bekliyor.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde yaşayan 26 yaşındaki Aya Bakur, hükümetin tahsis ettiği bir binayı, 350 civarında sokak hayvanının bakım ve tedavisinin yapıldığı bir barınağa dönüştürdü.

AA muhabirine konuşan Bakur, evcil ve sokak hayvanlarının korunması ile bakımını amaçlayan girişiminin temellerini 2015'te attığını söyledi.

Bakur, 15 yaşındayken yüksekten düşüp felç kalan bir kediyi kurtarmasıyla başlayan serüveninin, zamanla yüzlerce kedi ve köpeğin bakımının üstlenildiği bir barınağa dönüştüğünü anlattı.

İlk olarak bir evde hayvanların bakımını üstlendiği küçük bir barınak kurduğunu belirten Bakur, önceleri hayvanlara bireysel olarak yardım ettiğini, çalışmalarını ilerleyen süreçte dernek çatısı altında sürdürmek amacıyla "Evcil Hayvan Evi Derneği"ni kurduğunu ifade etti.

Hayvanlar, sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı bölümlerde tutuluyor

Bakur, devlet tarafından kendilerine tahsis edilen mevcut binanın kapı, pencere, elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu aktararak, ellerindeki imkanlar doğrultusunda burayı hayvanların barınabileceği bir merkeze dönüştürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Barınakta şu anda 350 civarında kedi ve köpeğin bulunduğunu vurgulayan Bakur, hayvanların sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı bölümlerde tutulduğunu dile getirdi.

Kediler için yürüyemeyen engelli hayvanlara ayrılmış bir oda, zayıf ve küçük hayvanlar için bir alan, karantina odası ve viral hastalık taşıyan hayvanlar için ayrı bir bölüm bulunduğunu ifade eden Bakur, tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan kediler için de müstakil bir bölüm tahsis ettiklerini söyledi.

Bakur, köpekler için ise viral hastalıklar nedeniyle karantina bölümü, kırık ve kazalara müdahale alanı ile kısırlaştırma operasyonlarının gerçekleştirildiği bir bölüm bulunduğunu anlatarak, sokakta yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olan, bir uzvunu kaybetmiş ya da görme yetisini yitirmiş hayvanların da barınakta himaye edildiğini kaydetti.

10 kişilik ekip hayvanların bakımını üstleniyor

Barınakta çalışanlar, veterinerler ve diğer sorumlular dahil olmak üzere 10 kişinin görev yaptığını belirten Bakur, gelecekte daha fazla büyümeyi hedeflediklerini, daha fazla sokak köpeğinin kısırlaştırılması ve aşılanması için çalışmalarını genişletmek istediğini dile getirdi.

Bakur, sokak köpeklerinin sayısının kontrol altına alınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Sokakta terk edilmiş ve yardıma muhtaç hayvanlara da destek oluyoruz. Yaralanmış, darbedilmiş, kaza geçirmiş veya hastalanmış hayvanları sokaktan alarak barınağa getiriyoruz." dedi.

Hayvanların burada tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçirildiğini vurgulayan Bakur, sözlerine şöyle devam etti:

"Tedavisi tamamlanan ve kendi bölgelerinde yaşamını sürdürebilecek durumda olan hayvanları yeniden geldikleri yerlere bırakıyoruz. Sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan veya özel bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar ise barınakta kalmaya devam ediyor. Bir ayağını veya bacağını kaybetmiş ya da görme yetisini yitirmiş hayvanları kalıcı olarak barınakta tutuyoruz."

"Sesimizin dünyaya ulaşmasını istiyorum"

Bakur, hayvanlara yönelik çalışmalarını geliştirmek ve barınağın sürdürülebilirliğini sağlamak isteyerek, barınağın mama ihtiyacı ile hayvanların tıbbi tedavi masraflarının şu ana kadar tamamen bireysel çabalar ve yerel gönüllü girişimleriyle karşılandığını kaydetti.

Çalışmalarını sürdürürken ciddi imkan ve personel eksikliği yaşadıklarını belirten Bakur, uluslararası destek çağrısında bulundu.

"Sesimizin dünyaya ulaşmasını istiyorum." diyen Bakur, barınağın yaşadığı imkan ve personel eksikliğinin dışarıdan görülmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Bakur, yurt dışındaki kuruluşların veya kişilerin barınağı görerek kendilerine destek olabilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Hayvan HaklarıSuriyeGüncelYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü Ümit Boyner’in oğlunun savunması ortaya çıktı Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı
Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3’e ulaştı Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3'e ulaştı
Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler’e bıraktı Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Bit pazarından 730 liraya aldı Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 12:54:33. #7.12#
SON DAKİKA: Humus'ta 350 civarı sokak hayvanı barındıran genç, uluslararası destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei