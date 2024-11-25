Hunan Tohum Endüstrisini Geliştiriyor

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CHANGSHA, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen tarım eyaletlerinden biri olan Hunan, eylem planlarının uygulanması, tarımsal bilim ve teknoloji inovasyon kaynaklarının bir araya getirilmesi ve tohum ıslah laboratuvarların kurulması gibi hamlelerle tohum endüstrisini geliştirme çabalarını sürdürüyor.