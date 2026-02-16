Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
16.02.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Haber Videosu

İzmir Çiğli'de hurdaya ayrılmış otobüste çıkan yangında 16 yaşındaki Abdullah Elali hayatını kaybetti.

İzmir Çiğli ilçesinde hurdaya ayrılmış otobüste çıkan yangında Abdullah Elali (16), yaşamını yitirdi. Geceyi otobüste geçirdikleri belirtilen 3 arkadaşı gözaltına alınırken, yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Çiğli ilçesi Küçükçiğli Mahallesi Atasanayi Sitesi'nde, saat 06.00 sıralarında park halindeki hurdaya ayrılmış 35 N 2886 plakalı otobüste yangın çıktı. Otobüsten yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kontrolde Abdullah Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'OTOBÜSE SİGARA ATTI' İDDİASI

Otobüste bulunduklarını söyleyen İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17) ifadelerinde, Elali ile arkadaş olduklarını, akşam birlikte vakit geçirdikten sonra otobüsü kaçırdıkları için geceyi hurdaya ayrılmış otobüste geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi. İfadelerinde; yangının Elali'nin sigarasını söndürmeden otobüse atması sonucu çıktığını ve arkadaşlarının araçtan çıkamadığını öne sürdükleri belirtildi. Ayrıca yangını 112 Çağrı Merkezi'ne kendilerinin bildirdiğini söyledikleri kaydedildi. İ.K., A.K. ve P.Ö. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Öte yandan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Üç Arkadaş, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çiğli, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:54:09. #7.11#
SON DAKİKA: Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.