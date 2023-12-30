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Hurda uçağı taşıyan kamyon köprüye sıkıştı - Son Dakika
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Hurda uçağı taşıyan kamyon köprüye sıkıştı

Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı. Kamyon sürücüsünün köprünün yüksekliğini hesaba katmadan geçme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Uçağın köprüye sıkışması nedeniyle trafik oluşurken çevrede bulunanlar uçağın çıkarılmasına yardım etmeye çalıştı.

Hurda uçağı taşıyan kamyon köprüye sıkıştı
30.12.2023 - 23:47,
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- Hurda uçağı taşıyan kamyon köprüye sıkıştı

YENİ DELHİ - Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı.

Hindistan'da kamyon sürücüsünün köprünün yüksekliğini hesaba katmadan köprünün altından geçme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Air India Havayollarının hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon Bihar'da bir köprünün altına sıkıştı. Bir iş adamı tarafından açık arttırmada satın alınan uçak, Hindistan'ın Mumbai kentinden Assam'a taşınan uçak dakikalarca köprü altından çıkarılmayı bekledi. Uçağın köprüye sıkışması nedeniyle trafik oluşurken çevrede bulunanlardan uçağın çıkarılmasına yardım etmeye çalıştı.

Geçtiğimiz yıl da kamyonla taşınan bir yolcu uçağı gövdesi, Andra Pradesh'in Bapatla bölgesindeki bir köprüye sıkışmıştı.

Kaynak: İHA
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