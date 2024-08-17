Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bölgeye davet etti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla sazlığın ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattığını, henüz görmemiş olan herkesin bu ortamı görmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgeyi daha cazip hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Özdoğan, yakın zamanda Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandırarak, bölgeye gelenlere daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sazlığın "Uluslararası öneme sahip sulak alan" olarak tanımlandığını ve Avrupa, Asya, Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu hatırlatan Özdoğan, bölgenin küresel öneme sahip bir doğal miras olduğunu, ziyaret eden herkesin de bu doğal mirasa sahip çıkması gerektiğini belirtti.