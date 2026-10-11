Hürmüz Boğazı çıkışında tanker vuruldu, UKMTO yangın çıktığını bildirdi

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bugün TSİ 15.00 sularında bir geminin vurulduğuna dair bilgi alındığı bildirildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında saldırıya uğrayan geminin iskele tarafında isabet aldığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı sırasında herhangi bir çevresel etkinin meydana geldiğinin bildirilmediği kaydedildi.