Hürmüz Boğazı'nda 'çifte abluka': İran'ın görünmez mayınları ve sürat tekneleri ABD'yi zorluyor

Dünya petrol ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. The Telegraph'tan Adrian Blomfield, sahadaki gerçeği gözler önüne serdi. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran donanmasının zayıfladığı varsayımı çöktü. İran, Ukrayna'nın Karadeniz'de uyguladığı taktiği kullanarak, sürat tekneleri ve insansız araçlarla ABD'yi atlatıyor. Krizde 20'den fazla gemi hedef alındı, 10 denizci öldü.

İran'ın en büyük silahı denizaltı mayınları. Devrim Muhafızları, yoğun sivil trafiğin arasına karışarak teknelerin arkasından mayın bırakıyor. Sadece nisan başında 48 saatte 150 mayın döşendi. ABD Başkanı Trump'ın 'vur' emrine rağmen, hangi teknenin İran askeri olduğunu tespit etmek imkansız. Batılı bir yetkili, 'En iyi yol diplomasi' diyor.

İran, ekonomisi çökmeden önce boğaz kozunu kullanarak küresel ekonomiye zarar vermeyi ve pazarlık masasına güçlü oturmayı hedefliyor. Önümüzdeki haftalarda gerilimin tırmanması bekleniyor.