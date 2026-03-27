Hürmüz Boğazı'nda Diplomatik Çözüm Arayışı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik diplomatik çözüm bulunması için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Kallas, Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Fransız kanalı BFMTV'ye açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik diplomatik çözüm bulunması için görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kallas, "Bunun askeri çözümü olabileceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden diplomatik çıkış yolu bulunmalı. Bu konuyu burada Amerikalılarla da görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kallas, AB üyesi ülkelerin, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ne tür destek verilebileceği konusunu yakından takip ettiğini belirterek "Çünkü seyrüsefer serbestisi hepimizin çıkarınadır. Ancak somut taleplerin neler olduğunu da anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Üye ülkelerin, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan kimin geçeceğine karar vermesini "meşrulaştırmak istemediğini" ifade eden Kallas, "Deniz trafiğinin serbest ve açık olması gerekiyor, bu kesin." dedi.

Kallas; Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Brezilya'dan temsilcilerle yaptıkları görüşmelerde de Boğaz'da seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiği üzerinde durduklarını vurguladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı bazı gemilerin geçişine kapatmıştı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri, füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün, "Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin vurulacağı" uyarısını yinelemişti.