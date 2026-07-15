Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda İran ile ABD arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede İran ile ABD arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki Bender Abbas, kıyı kentleri ve adalarda zaman zaman duyulan sesler, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmayla ilgilidir. Şu anda deniz üzerinde çatışmalar yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Hürmüz Boğazı'nda İran-ABD Çatışmaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?