Hürmüz Boğazı'nda İran-ABD Çatışması

08.05.2026 17:56
İran ve ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girdi; ABD'nin saldırıları sonrası gerilim arttı.

İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD güçleri arasında son saatlerde Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla çatışmalar yaşandığını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Son bir saattir, Hürmüz Boğazı'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile Amerikan gemileri arasında dağınık çatışmalar yaşanıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin dün İran'a ait bir petrol tankerine saldırısının ardından İran donanması, ABD'nin bölgedeki savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. ABD güçleri de bunun ardından İran'ın güneyindeki kıyı şeridinde bazı bölgelere saldırmıştı.

İran, ABD'nin sivil hedeflere saldırdığını ve sivil bir tekneye saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırı sonucunda da 4 kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini iddia etmişti.

İran, daha sonra "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
