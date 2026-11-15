Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan iki tanker alev aldı, biri durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan iki tanker alev aldı, biri durduruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hürmüz Boğazı\'nda mayına çarpan iki tanker alev aldı, biri durduruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kural ihlali yapan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklamada, seyir ve takip sistemlerini kapatarak uyarıları dikkate almayan tankerlerden birinin patlamanın ardından durdurulduğu belirtildi.

TAHRAN, 15 Kasım (Xinhua) -- İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kural ihlali yapan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu.

Donanmanın internet sitesinde cumartesi günü yayımlanan açıklamada, seyir, kimlik tespit ve takip sistemlerini kapatan tankerlerin, yapılan uyarıları dikkate almadan boğazın doğusundaki "tehlikeli ve yasak" rotadan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından tankerlerden birinin durdurulduğu belirtilerek, yasak bölgelerden geçmeye çalışan gemilerin patlama ve yangın riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, İsrail ve ABD'ye ait ya da bu ülkelerle bağlantılı gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Donanması da cuma günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
Hürmüz BoğazıDenizcilikOrta DoğuGüvenlikGüncelEnerjiDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:04:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan iki tanker alev aldı, biri durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android