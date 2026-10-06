Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri bilinmeyen mühimmatla vuruldu, UKMTO bildirdi

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri bilinmeyen mühimmatla vuruldu, UKMTO bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde ilerleyen petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Olayla ilgili inceleme sürerken bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri önerildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi.
UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir petrol tankerinin menşei belirsiz mühimmatla vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığı, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.
Kaynak: AA
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