Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine kaynağı belirsiz mühimmat isabet etti

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine kaynağı belirsiz mühimmat isabet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıntı paylaşılmazken olayın yetkililerce araştırıldığı belirtildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu belirtildi.
Detaya yer verilmeyen açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.
Kaynak: AA
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