Hürmüz Boğazı\'nda Tankerden Patlama Sesi

LONDRA, 3 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Hürmüz Boğazı'nın doğu girişine yakın bir bölgede seyreden bir tankerden yakınlarda bir patlama sesi duyulduğu yönünde bildiri aldıklarını duyurdu. Gemi ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Örgütten pazar günü yapılan açıklamaya göre tankerin kaptanı, Greenwich saatiyle 20.37'de yaptığı bildiride, tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda bulunduğu sırada patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Örgüt, bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli olma ve şüpheli herhangi bir faaliyeti kuruma bildirme tavsiyesinde bulundu.

ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla birlikte örgüt son günlerde çoğu Umman'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarının açıklarında olmak üzere denizde meydana gelen birçok güvenlik olayını duyurdu.