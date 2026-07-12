Hürmüz Boğazı'ndaki Gerginlik Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki Gerginlik Görüşüldü

12.07.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve BM yetkilileri, Hürmüz Boğazı gerginliği ve ABD'nin tutumunu görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen görüşme sırasında Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin doğuracağı tehlikeli sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağını ve BM'nin bu ülkenin "saldırgan" tutumuna karşı tavır alması gerektiğini söyledi.

Erakçi, ayrıca İran'ın Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğine yönelik desteğinin devam edeceğini ve İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırılarına son verilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

Arnault da bölgede barış ile istikrarın tesisi ve savaşın sonlandırılması amacıyla çaba gösterilmesinin önemini vurgulayarak, BM'nin bölgedeki ateşkesi güçlendirmek için ortaya koyduğu girişimleri anlattı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'ndaki Gerginlik Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan ve İsrail’den Ege’de gizli askeri test Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test
Tayland’da evcil köpek, eve el bombası getirdi Tayland'da evcil köpek, eve el bombası getirdi
Kırşehir’de asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon: 12 gözaltı Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon: 12 gözaltı
Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham İngiltere 120 dakika sonunda turladı Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı
Lüleburgaz’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu Lüleburgaz'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

00:29
Savaş yeniden başladı ABD ve İran’dan karşılıklı saldırılar
Savaş yeniden başladı! ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar
00:05
Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı
Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı
23:11
TFF’nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
22:40
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
22:38
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
22:31
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 00:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Gerginlik Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.