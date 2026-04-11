Ateşkes Enerji Fiyatlarını Düşürdü, Ancak Belirsizlikler ve Yüksek Seviyeler Devam Ediyor

11.04.2026 14:19
Ateşkesin ardından petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında düşüş yaşanıyor fakat fiyatlar saldırı öncesine göre hala yüksek. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler sebebiyle enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor.

Ateşkesin duyurulmasından itibaren petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında düşüş yaşanırken, fiyatlar hala saldırı öncesi döneme göre yüksek seyrediyor. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamaları nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin beklenen seviyenin altında kalmasıyla enerji piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu. İran ise saldırıların durması halinde kendi saldırılarını durduracağını ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail'in Lübnan saldırılarını ateşkesin ağır ihlali olarak nitelendirerek ABD'nin savaş ile ateşkes arasında seçim yapması gerektiğini vurguladı.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Ateşkesin duyurulmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına inerek düştü, ancak 10 Nisan'da saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 31,3 artışla 95,2 dolardan kapattı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkları dikkate alarak Brent petrolün ortalama varil fiyat tahminini 78,84 dolardan 96 dolara revize etti.

Doğal gaz fiyatları ateşkesin duyurulmasıyla sert düştü, Avrupa gaz fiyatları 8 Nisan'da yüzde 17,5 gerileyerek 43,9 avroyla başladı. Ancak saldırı öncesi döneme göre doğal gaz fiyatlarında yüzde 38,4 artış yaşandı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler gaz fiyatlarını geriletti, ancak ticaret akışının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.

Kömür fiyatları da geçici ateşkesle düştü, Newcastle kömür mayıs vadeli kontratı 10 Nisan'da 134,9 dolardan tamamladı, bu saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 13,8 artış anlamına geliyor. Elektrik üretiminde doğal gaz yerine kömüre yönelim artış gösterdiği bu süreçte, kömür fiyatları saldırılar sırasında yükselmişti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
