Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tanker Umman açıklarında bilinmeyen mühimmatla vuruldu - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tanker Umman açıklarında bilinmeyen mühimmatla vuruldu

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UKMTO, Umman'ın Musandam vilayetine bağlı Limah kasabasının 7 deniz mili kuzeydoğusunda bir tankerin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken vurulan tanker bir sonraki limana seyrini sürdürebildi, yetkililer soruşturma yürütüyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir tankerin henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğu bildirildi.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman'ın Musandam vilayetine bağlı Limah kasabasının 7 deniz mili kuzeydoğusunda bir olay yaşandığına ilişkin gecikmeli ihbar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğu ancak bir sonraki limana doğru seyrine devam edebildiği belirtildi.

Yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü ifade edilirken, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesi yapıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.???????

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDenizcilikGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tanker Umman açıklarında bilinmeyen mühimmatla vuruldu - Son Dakika
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