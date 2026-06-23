Hürmüz Boğazı\'ndan Rekor Geçiş

PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'ndan pazartesi günü en az 36 emtia gemisinin geçiş yapmasıyla İran'daki çatışmaların başlamasından bu yana en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldı.

Fransız Le Monde gazetesinin, denizcilik analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı salı günkü haberine göre, bu sayı barış zamanında boğazdan geçen gemilerin normal trafiğinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Hürmüz Boğazı'ndan normal şartlarda günde ortalama 120 gemi geçiş yapıyor.

Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli enerji nakliye rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Çatışma öncesinde, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın beşte birinden fazlası Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Boğaz, Körfez'e yapılan tahıl ve tüketim malları sevkiyatları için de büyük önem taşıyor.

ABD'li ve İranlı müzakereciler, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda pazar günü İsviçre'nin merkezindeki Bürgenstock kasabasında görüşmelere başladı. Görüşmeler, geçen hafta İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana iki taraf arasında yapılan ilk doğrudan görüşmeler oldu.

Mutabakat Anlaşması'na göre, ABD ve İran, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirileceğini ilan ederken, en fazla 60 gün içinde nihai barış anlaşmasını müzakere edip imzalamayı taahhüt ediyor.