İran'ın Hürmüz Boğazı'nı Kapatma Tehdidi Körfez Ülkelerini Alternatif Petrol Yolları Arayışına İtiyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma olasılığı, Körfez ülkelerini petrol ve doğalgaz ihracatı için alternatif yollar bulmaya zorluyor. Financial Times'ın haberine göre, yetkililer ve sektör yöneticileri yeni boru hatları planlarını tartışıyor, ancak bu projeler pahalı ve karmaşık olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Hürmüz'e bağımlılığı azaltmanın tek yolunun yeni güzergahlar olabileceğini belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın 1980'lerde inşa ettiği Doğu-Batı boru hattı, günde 7 milyon varil petrol taşıyarak stratejik önem kazanıyor. Aramco'nun İcra Kurulu Başkanı Amin Nasser, bu hattı ana rota olarak tanımlarken, Riyad yönetimi kapasite artırma veya yeni rotalar planlıyor. Atlantik Konseyi'nden Maisoon Kafafy, Körfez'de varsayımlardan operasyonel gerçekliğe geçiş yaşandığını ve kapsamlı bir enerji ağı kurulması gerektiğini vurguluyor.

Yeni projelerde maliyetler ve güvenlik riskleri önemli engeller oluşturuyor. Cat Group'un İcra Kurulu Başkanı Christopher Bush, Doğu-Batı hattının yeniden inşasının en az 5 milyar dolar, Irak üzerinden rotaların ise 15-20 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor. Irak'taki patlamamış bombalar ve silahlı gruplar güvenlik tehdidi olarak görülüyor.

Kısa vadede, mevcut rotaların genişletilmesi uygulanabilir bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Abu Dabi'nin Füceyre rotası gibi seçenekler masada, ancak Hürmüz'ün durumu netleşene kadar nihai adımlar bekleniyor. İngiltere'nin öncülük ettiği 35 ülkelik koalisyon, boğazı güvenli tutmayı hedefliyor. Uzmanlar, enerji krizinin yeni düşünce tarzı gerektirdiğini ve statükonun eskiye dönmesinin olası olmadığını ifade ediyor.