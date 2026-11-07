Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu

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İran resmi ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Seslerin adanın iç kesimleri ile doğusundan geldiği belirtilirken Fars Haber Ajansı da Hürmüzgan'a bağlı Cask'ta patlama sesi duyulduğunu aktardı, kaynağa dair resmi açıklama yok.

Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin adanın iç kesimleri ile doğusundan geldiği belirtildi.

Öte yandan, yarı resmi Fars Haber Ajansı da Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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