Hürmüz'de 53 Geminin Rotası Değişti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün itibarıyla 53 geminin rotasının değiştirildiğini, 2 gemiye el konulduğunu ve 2'sinin de devre dışı bırakıldığını bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hürmüz'deki abluka kapsamında güncel bilgilere yer verildi.

Açıklamada, İran'la Hürmüz Boğazı'nın kullanım hakkı konusunda yaşanan anlaşmazlık kapsamında, 8 Ağustos itibarıyla 53 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin devre dışı bırakıldığı ve diğer 2'sine de el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD ordusu, insani yardım amacıyla 30'dan fazla geminin abluka bölgesinden geçmesine izin verdi." ifadesi kullanıldı.

İran'a yönelik ablukada görevli USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde yapılan bakım çalışmalarının da görseli paylaşıldı.

Uçak gemisindeki bakımın, İran'a abluka uygulamak için geminin taarruz grubu unsurlarının göreve hazır durumda kalmasını sağlamak amacıyla yapıldığı, bu kapsamda geminin güvertesinde F/A-18E Super Hornet uçaklarında bakım çalışmalarının da yürütüldüğü kaydedildi.