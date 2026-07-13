Hürmüzgan'da İki Gün Tatil

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde tüm kamu ve eğitim kurumlarının salı ve çarşamba günü, enerji yönetimi ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

Hürmüzgan Valiliği, eyalete bağlı tüm kentlerde iki günlük tatil ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Hürmüzgan'daki tüm kamu ve eğitim kurumlarının salı ve çarşamba günü, enerji yönetimi ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle tatil edildiği belirtildi.

Hürmüzgan'da gün içinde sıcaklık 39 dereceye çıkarken sıcaklığın yarın 45 dereceye yükselmesi bekleniyor.??????????????