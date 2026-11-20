Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, Keşm'deki patlama seslerini mühimmat imhasına bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, İran basınının ABD-İsrail'in Keşm Adası'na füze saldırısı iddiasını yalanladı. Nefisi, patlama seslerinin ABD-İsrail saldırıları sonucu patlamayan mühimmatların imhasından kaynaklandığını belirterek vatandaşların endişelenmemesini istedi.
İran'ın Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, İran basınının "ABD- İsrail, Keşm Adası'na füze saldırısı düzenledi" şeklindeki iddiasını yalanladı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Nefisi, Keşm Adası'nda duyulan patlama seslerine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamaya göre, adada duyulan patlama seslerinin ABD-İsrail saldırıları sonucu patlamayan mühimmatların imhasından kaynaklandığı belirtildi.
Nefisi, bölgede bulunan vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi.
İran basını, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'na akşam saatlerinde ABD-İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.
Kaynak: AA
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