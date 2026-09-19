Hürriyetçi Eğitim Sen, MEB\'den okul öncesi 50 dakikayı 30\'a indirmesini istedi

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, okul öncesindeki 50'şer dakikalık etkinlik sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurulduğu duyuruldu.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından, "Okul öncesinde etkinlik süreleri 50 dakikadan 30 dakikaya düşürülmeli, ikili eğitimde ders sürelerinin kısaltılmasına yönelik düzenleme okul öncesi eğitimi de kapsamalıdır" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkili eğitim yapılan okullarda ders sürelerinin 30 dakikaya kadar düşürülebilmesine yönelik düzenleme, okul öncesi eğitimdeki etkinlik saatlerini de kapsamalıdır. Okul öncesi öğretmenlerimiz, günde 50'şer dakikalık 6 etkinlik saatini aralıksız sürdürmektedir. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları ve çocuklarımızın gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek bu süreler de kısaltılmalıdır. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, gerekli düzenlemenin yapılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurduk."