Hürriyetçi Eğitim Sen okul öncesinde 18 saatlik ders süresinin 15\'e inmesini istedi

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, okul öncesi öğretmenlerin yaşadığı sorunlara yönelik hazırladığı çözüm önerilerini içeren raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. Raporda, "Okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak, öncelikle bu alanda özveriyle görev yapan öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmekle mümkündür" denildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen, "Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin genel sorunları ve çözüm önerileri" başlıklı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu.

Sendikanın açıklamasına göre; raporda okul öncesi öğretmenlerinin maaş karşılığı ders saatleri ve tazminat haklarına ilişkin yaşadığı sorunlara dikkati çekildi. Branş öğretmenlerinde haftalık 15 saat olan maaş karşılığı ders süresinin, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinde 18 saat olarak uygulandığı, yoğun çalışma koşullarına rağmen öğretmenlere yıpranma tazminatı, ilave ek ders veya özel teşvik ödemesi yapılmadığı ifade edilen raporda, maaş karşılığı ders saatinin 15 saate düşürülmesi ve çalışma koşulları dikkate alınarak yıpranma payı, özel hizmet tazminatı veya ek ders artış katsayısı düzenlemesi yapılması talep edildi.

Öğreğtmenlerin gün boyunca 5 saat (300 dakika) kesintisiz görev yapması ve dinlenme molası bulunmamasının da sorunlar arasında sayıldığı raporda, öğretmenlerin tuvalet ve acil idari ihtiyaçları nedeniyle sınıftan ayrılmaları durumunda yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulmalarının psikolojik baskı oluşturduğu ifade edildi. Bu kapsamda, öğretmenlerin zorunlu ihtiyaçları sırasında sınıflarda geçici gözetim sağlayacak yardımcı personel görevlendirilmesi veya nöbetçi öğretmen ve idarecilerin destek mekanizmasına dahil edilmesi önerildi.

Raporda, okul öncesi eğitimde ders sürelerinin 50 dakika olarak uygulanmasının çocukların yaş ve gelişim özellikleri açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, ders sürelerinin 40 dakikaya indirilmesi ve etkinlikler arasında 10-15 dakikalık mola veya serbest zaman araları verilmesi önerildi.

DERS MATERYALLERİNİN YETERSİZLİĞİ DE RAPORDA YER ALDI

Sınıf mevcutları ve yardımcı personel eksikliğine de değinilen raporda, bazı sınıflardaki öğrenci sayısının 25-30'a kadar çıktığı ifade edildi. Sınıf mevcutlarının en fazla 20 öğrenciyle sınırlandırılması, kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıflarda bu sayının 15-18 arasında tutulması ve her sınıfa sürekli yardımcı personel görevlendirilmesi talep edildi. Ayrıca İŞKUR kapsamında görev yapan temizlik ve destek personelinin eğitim öğretim yılı başlamadan göreve başlatılması önerildi.

Ders materyallerinin yetersizliği konusu da raporda yer aldı. Bakanlık tarafından sağlanan basılı kaynakların nicelik ve nitelik bakımından yetersiz olduğu belirtilirken, velilere ek mali yük getiren özel yayınevi materyalleri yerine tüm yaş gruplarına uygun, ücretsiz ve müfredatla uyumlu çalışma kitaplarının hazırlanması istendi.

İlkokul ve ortaokul bünyesindeki ana sınıflarının yönetimsel sorunlarına da dikkat çekilen raporda, okul yöneticilerine okul öncesi eğitim mevzuatı ve çocuk gelişimi konusunda zorunlu hizmet içi eğitim verilmesi önerildi. Ayrıca okul öncesi sınıflarına ayrılan bütçe ve ödeneklerin yalnızca ilgili sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının denetlenmesi gerektiği ifade edildi.

Toplumsal algı, erkek öğretmenlerin istihdamı ve sınıf isimlendirmelerine ilişkin sorunların da ele alındığı raporda, okul öncesi eğitimin bilimsel temellerinin kamu spotları ve medya içerikleriyle anlatılması önerildi. Erkek öğretmenlerin eğitim alanındaki rolünün vurgulanması ve sınıf isimlendirmelerinin standart hale getirilmesi talep edildi.

Raporda ayrıca, sınıf defteri işlemleri, kazanım kodları ve kırtasiye bürokrasisi nedeniyle öğretmenlerin karşılaştığı iş yükü de güncel sorunlar arasında sıralandı.