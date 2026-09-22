Hürriyetçi Eğitim Sen, Turgutlu\'daki saldırıda yaralanan öğrencilere şifa diledi

Hürriyetçi Eğitim Sen, Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilere şifa dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi. Manisa Şube Başkanı Taner Çetin'in de meslektaşlara destek için okula ulaştığını aktardı.
(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırıya ilişkin, "Silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Manisa Şube Başkanımız Taner Çetin meslektaşlarımıza destek olmak üzere okula ulaştı" ifadesini kullandı.
Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kuruoğlu, şunları kaydetti:
"Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Manisa Şube Başkanımız Taner Çetin meslektaşlarımıza destek olmak üzere okula ulaştı."
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