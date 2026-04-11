Hüsamettin Cindoruk'a Taziye

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için yayımladığı taziye mesajında, "Bir ömrü hukuka, Meclis'in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis'in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."